Güneydoğu'dan 10 ayda yaklaşık 3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, bu yılın ocak-ekim döneminde 2 milyar 935 milyon 67 bin dolarlık ihracata imza attı.

Birlik Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 10 ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttığını ifade etti.

Bu dönemde birlik üyesi firmaların 2 milyar 935 milyon 67 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Libya'ya ihracatımız yüzde 50,5, Irak'a yüzde 50,1, ABD'ye yüzde 37,9 değer bazında artış gösterdi. Makarnadan 547 milyon dolar, bitkisel yağlardan 538 milyon dolar, buğday unundan 495 milyon dolar, pastacılık ürünlerinden 127 milyon dolar gelir sağlandı. Yılın son 2 ayında ve özellikle 2023 yılında dünyanın neresinde olursa olsun sektörel fuarlarda yerimizi alıp geliştirdiğimiz projelerle kıtalarda ürünlerimizi en iyi koşullarda pazarlamaya ve değerli üyelerimizi bu konuda desteklemeye devam edeceğiz."

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