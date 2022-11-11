Türkmenistan'da trafik kazası geçiren tır şoförü Gaziantep'te toprağa verildi

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GAZİANTEP (AA) - Türkmenistan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tır şoförü Şehmus Kara (57), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, tır şoförü Kara, 23 Ekim'de Türkmenistan Farap Gümrüğü'nden çıktıktan sonra trafik kazası yaptı.

Yaralanan Kara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Kara, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi'nde toprağa verildi.





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