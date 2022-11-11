Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellemesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 iş yeri ve 1 kargo firmasında yaptığı aramada, 75 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 28 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 5 litre alkol aroması ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bu arada, operasyon anı emniyet kamerasınca görüntülendi.

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