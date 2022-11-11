Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Savcılı Mahallesi'nde otomobil içerisinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çok sayıdaki güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri zanlılar E.B. ile F.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin bir otomobile girip, araçtan çaldıkları çantalarla koşarak kaçmaları yer aldı.





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