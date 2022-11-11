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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Savcılı Mahallesi'nde otomobil içerisinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çok sayıdaki güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri zanlılar E.B. ile F.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin bir otomobile girip, araçtan çaldıkları çantalarla koşarak kaçmaları yer aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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