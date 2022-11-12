Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15 puan topladı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.





















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