Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Yedi Meşaleciler kimlerdir, ismini kim koydu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, bugün karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.