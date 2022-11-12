Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 17 hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddiasıyla 18 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

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