Oğuzeli'nde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi tesisleşmeyle katma değerini artırdı

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Türkiye'nin önemli nar üretim merkezlerinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, üreticilerin geleneksel yöntemlerle elde ettiği nar ekşisi, belediyenin kurduğu tesiste el değmeden üretilerek "Narelim" markasıyla sofralardaki yerini alıyor.

İlçedeki çiftçiler üretimini yaptıkları narları ilk önce tesisin ambarına getiriyor. Ambardan alınan narlar, tesis personelince bant deposuna yerleştiriliyor. Taneleme alanında kabuğundan ayrılan narlar daha sonra makine yardımıyla sıkılıyor.

Filtreleme alanında sıkıldıktan sonra paslanmaz çelik kazanlara aktarılan ürün, burada bir süre kaynatıldıktan sonra pompa yardımıyla şişeleme alanına gönderiliyor.

El değmeden şişeleme alanına gelen nar ekşisi, buradaki otomatik dolum makinelerinin yardımıyla şişelere dolduruluyor. Paketler halinde raflardaki yerini alan nar ekşisi, yemek ve salataların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine, ilçede yetişen nar ve üretilen nar ekşisinin tat ve lezzet bakımından özel olduğunu söyledi.

İlçede üretilen narın ve nar ekşisinin tescilli olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Amacımız burada yetişen özel ürünü herkese tanıtmak. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Günümüzde güvenli gıdaya ulaşmak önemli. Belediye tesisi olduğu için hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal suyundan elde edilen nar ekşisi Türkiye'de ender olan ürünlerden biridir. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık ve büyük memnuniyet var. Buradaki üretici açısından elde edilen gelirin bir kat daha artırılması için çalışma yaptık ve buna ulaştık. Türkiye'de üretilen en kaliteli nar ekşisini biz üretiyoruz diye iddia ediyoruz. Tüketicilerin de güvenle nar ekşisini tüketmelerini öneriyoruz."

- Üreticilerin karı bir kat daha arttı

Tesiste nar ekşisini el değmeden ürettiklerini anlatan Kılıç, tesisin kapasitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İlçede üretilen narların yoğun bir tadı olduğunu aktaran Kılıç, "Geçen yıl 5 ton civarında nar ekşisi üretmiştik. Bu yıl 10 tona ulaşmak istiyoruz. Geçen seneki ürünümüz yeni sezona girerken kalmamıştı, vatandaşımız memnuniyetle tüketti. Bu yapılan çalışmalar piyasaya da hareketlilik kazandırdı. Hem kaliteli hem güvenli bir besin maddesini piyasaya sürmüş olduk. Üreticilerimizin elde ettiği karı bir kat daha artırmış olduk." diye konuştu.

Nar ekşisinin yurt içinde tüketildiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Toplu olarak yurt dışına göndermiyoruz. Ama perakende usulüyle gönderebiliyoruz. Pazar bizi yeni tanımaya başladı. Zaman içerisinde görüşmelerimiz oluyor. Yüksek bir talep var. Biz şu an butik olarak üretim yapıyoruz. Onu karşılamak için atölyemizi genişletmemiz lazım, bunu da ilerleyen zamanlarda yapacağız."

Tesiste çalışan gıda mühendisi Ertuğrul Karacan da narın tesise geldikten sonra birçok aşamadan geçtiğini söyledi.

Nar ekşisinin sofralarda her zaman yer bulduğunu anlatan Karacan, "Narları el değmeden nar ekşisi haline getiriyoruz. Otomatik olarak dolum yapıyoruz. Evde yapılanların aksine çok daha kaliteli ve sağlıklı." ifadelerini kullandı.

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