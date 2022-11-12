AK Parti'li Özhaseki, Gaziantep'te Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Özhaseki, Gaziantep'te Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AA

AK Parti'li Özhaseki, Gaziantep'te Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerde hizmet yerine algı yapıldığını belirterek "Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi gösterme yarışı var. Bunun için büyük paralar harcanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl itibarıyla 845 milyon para ayırmış. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayrılır ama algı için 845 milyon lira." dedi.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde gönül belediyeciliği yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de ırk, dil, din ve mezhep gözetmeksizin herkese yıllardır gönülden hizmet ettiklerini ifade eden Özhaseki, belediyeciliğin gönül ve sevda işi olduğunu belirtti.

AK Parti olarak yerel seçimlerde rekor oylar aldıklarını anlatan Özhaseki, "Şu an Türkiye'de 1390 belediye var irili ufaklı. 807'si AK Parti'de. 230 belediye MHP'de. Toplamda 1390 belediyenin 1037'sine Cumhur İttifakı olarak bizler idare ve hizmet ediyoruz. Nüfusun yüzde 70'ine bizler hizmet ediyoruz. Onun için Türkiye'de işler çok güzel gidiyor. Prensibimiz çok net, insanlığa hizmettir. Kimseyi dışlamadan hizmet etmektir." dedi.

- "Yeni model belediyecilik anlayışı çıktı"

Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerin "hizmet etmediğini ancak hizmet ediyormuş gibi algı yaptığını" vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizler kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim rakibimiz yok. Çalışmayı ve hizmeti düşünen bir rakip yok. O bizde var. Yeni model belediyecilik anlayışı çıktı. Adı ise 'algı belediyeciliği', hizmet yok ama hizmet varmış gibi gösterme yarışı var. Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi gösterme yarışı var. Bunun için büyük paralar harcanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl itibarıyla 845 milyon para ayırmış. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayrılır ama algı için 845 milyon lira... Bu nasıl bir şeydir? 'Siz beni çalışıyor gibi gösterin.' 'Beni çok sempatik gösterin.' 'Hatta bu belediye bana yetmiyor buralar ne ki beni Cumhurbaşkanı adayı gösterin.' Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki yeni model belediyecilik bu oldu karşı grubun."

Muhalefetin az yapıp çok gösterme huyu oyduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hafta öncesine kadar Adana'daydık. Bütün alt ve üst geçitlerin üzerinde bir sloganlar vardı. 'Hizmette zirve', 'Kemal Kılıçdaroğlu geliyor', 'Dev açılışlar', 'Böyle hizmet görülmedi' sloganlar böyle. Zannedersiniz yeni bir Adana doğuyor. Baştan sona yenilendi, acayip şeyler oldu zannedersiniz. Arkadaşlara dedim, 'Bu açılışlar nedir, Kemal Bey niye geliyor, bir araştırın.' dedim. Getirdiler, 8 tane gözlem evi, gençlik odası, yaşlılar bakım odası, 4 veya 5 odalı 8 tane ilçelere yer yapmışlar. Gecekondu gibi ama her birisi. Yahu bunlar 4 odadan olsa çarparsan 32 oda yapar yani 32 derslik bir okul eder. Bir de battı çıktı yapmış. Bu kadar reklamını yaptıkları hizmet 32 odalı bir okul eder. Kayseri'de gariban bir belediye başkanı var. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, onu aradım dedim kaç tane okul yaptın ? Tam 68 tane yapmış. 3,5 yıl içinde 68 tane okul, sağlık ocağı gibi eser yapmış."

Seçmenin sandıkta algıya bakmadığını sadece hizmete baktığını ifada eden Özhaseki, "Seçimler gelir vatandaş bir tek şey sorar. 'Biz sana 5 yıllığına mührü verdik sen ne yaptın?' 'Bolca yalan söyledik. Algı operasyonları çektik. Youtuberlar bulduk. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan adamlara para verdik. Uçurduk, kaçırdık...' Valla bunların hiçbirini yemez vatandaş. 'Ne yaptın?' derler. Bir eser varsa onu sorarlar. O zaman cevap verecek tek grup bizim belediyelerdir. Karşı grubun vereceği cevap bu olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oğuzeli'nde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi tesisleşmeyle katma değerini artırdı
YEREL HABERLER Oğuzeli'nde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ...
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 18 ...
(Görüntülü)KAMERADAN KİMLİKLERİ BELİRLENEREK YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAMERADAN KİMLİKLERİ BELİRLENEREK ...
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU 3 ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün 22,5 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı ...
Türkmenistan'da trafik kazası geçiren tır şoförü Gaziantep'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Türkmenistan'da trafik kazası geçiren tır şoförü ...
Güneydoğu'dan 10 ayda yaklaşık 3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 10 ayda yaklaşık 3 milyar dolarlık ...
Türkmenistan´daki kazada ölen TIR şoförü, Gaziantep'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Türkmenistan´daki kazada ölen TIR şoförü, ...
Rezidansta bina yöneticisinin odasına el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Rezidansta bina yöneticisinin odasına el yapımı ...
Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE FİDANLAR TOPRAKLA ...
İslahiye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İslahiye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" ...
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ...
Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE FABRİKADAKİ YANGIN, DEPOYA DA SIÇRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE FABRİKADAKİ YANGIN, ...
Gaziantep'te fabrikadaki yangın, depoya da sıçradı
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikadaki yangın, depoya da sıçradı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.