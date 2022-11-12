Gaziantep'te kumar operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, kumar oynattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçiren polis, 46 kişi hakkında kumar oynamaktan işlem yaptı.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.



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