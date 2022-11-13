AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 156 yıllık tarihi Dervişiye Camisi'nde 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan 1866 yılında yapılan Merkez Dervişiye Camisi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, tatbikat öncesi cami cemaatine depremle konulu vaaz verdi.

Camideki Suriyeli cemaate de Arapça olarak açıklamalarda bulunan Kiraz, cemaatle birlikte cep telefonlarına mesaj olarak gelen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile çalan sirenlerle cami içinde "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden verilen anonslar cami hoparlörlerinden yayınlandı.

Kiraz, tatbikat bitiminde cami cemaatine deprem ve sonrası için yapılacaklar konusunda bilgiler vermesinin ardından, Düzce depreminde ölenler için dua etti.

Cami dışında seyyar baklavacılık yapan Abdurrahman Uyanık, 1999 depreminde yaşadığı anları hala unutamadığını belirtti.

Uyanık, yetkililerin bu tür uyarıcı etkinlikleri devam ettirmesini isteyerek, "Depremi binalar değil tedbirsizlik öldürür" uyarısında bulundu.



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