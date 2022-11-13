İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Sinan Uyar, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Vural, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kurtuluş gününü kutlayan ve gençlere seslenen Vural, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları çıktıkları bu yolda imkansızlıklara rağmen ülke için neler yapmış. Onların bilincine varmamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımız önderliğinde elimizden geldiği kadar bu çizgide devam edip ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.​​​​​​​

Törende öğrenciler şiir okudu, ilçenin sembolik kurtuluş anı canlandırıldı.

Oratoryo ve halk oyunları gösterisi ardından program, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından madalyaları verilmesiyle sona erdi.

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