Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi.

İnce, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İktidarın 20 yıldır belirlediği hedeflere ulaşamadığını savunan İnce, partilerin çeşitli konulardaki proje ve görüşlerini yarıştırarak halkın önüne çıkması gerektiğini söyledi. İnce, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda partilerin genel başkanları tartışırlardı, şimdi yok oldu. Salıdan salıya kavga eden iktidarla muhalefet var. Seçime kadar her gittiğim yerde bunu tekrar edeceğim. Biz Memleket Partisi olarak, Ağrı'dan başlattığımız gezimizi, bugün Adana'da sonlandıracağız. Siyasi parti genel başkanlarını ya da cumhurbaşkanı olmak isteyenleri televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Gelin enerjiyi tartışalım, eğitimi, sağlığı, dış politikayı, sığınmacıların ne yapacağımızı tartışalım. Millet bilsin, ona göre karar versin. Bu konuda iktidarın medyası var, muhalefetin medyası var. Biz ikisinde de yer alamıyoruz. Belki böyle bir tartışma programı olursa millete gerçekleri anlatırız, vaatlerimizi anlatırız. Batılı ülkelerde nasıl oluyorsa Türkiye'de de aynısı olmalıdır. Kim benimle tartışmak isterse, hangi aday tartışmak isterse Türkiye'ye ait vizyonumuzu, projelerimizi, görüşlerimizi açıklamak isterim. Buna millet karar versin."

İnce, "Diğer partilerle görüşüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Görüşmeler yapıyoruz ama bu görüşmeler altılı masaların görüşmelerine benzemeyecek. Basına duyurup fotoğraflar verip fotoğrafta kim nerede oturacak bu ayrıntılara gerek yok. Bu görüşmelerin sonunda bir günde ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yapmazsanız 'tek başımıza giriyoruz' dersiniz, yaparsanız da 'ilkelerimiz şunlar' dersiniz. Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız." diye konuştu.

"Zafer Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna da İnce, "Görüşüyoruz tabii sıkıntı yok." yanıtını verdi.

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