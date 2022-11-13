Bakan Süleyman Soylu'dan, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

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KİLİS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu, Ayhan Oğan ile Çobanbey Mahalle Meclis Başkanı İsmet Abbas ve ilgililer eşlik etti.

Daha sonra Bakan Süleyman Soylu, beraberindekilerle Çobanbey Gümrük Kapısı'na ziyarette bulundu.

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