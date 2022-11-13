Gaziantep'te Karasu Çayı'ndaki renk değişimi ve koku için inceleme

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun renk değiştirmesi ve çevreye koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndaki suyun renk değiştirdiğini ve kötü koktuğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline teslim etti.

Zabıta ekiplerinden Serdar Barak, gazetecilere, bölgede ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim ettikleri numuneden sonucun çıkmasının ardından çaydaki renk değişiminin ve kokunun nedeninin tespit edileceğini söyledi.

Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da suyun kötü koktuğunu ifade etti.

Yıldız, bölgede ilk defa suyun renk değiştirip koktuğunu, buna şaşırdıklarını kaydetti.

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