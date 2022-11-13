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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te "Aile Yürüyüşü" düzenledi

AA

Gaziantep'te "Aile Yürüyüşü" düzenledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı sivil toplum kuruluşları organizasyonunda "Aile Yürüyüşü" düzenlendi.

Memur-Sen İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Cami önünde toplanan grup, yürüyerek Yeşilsu Parkı'na geldi.

Burada açıklama yapan Gaziantep Gönüllü Kuruluşları adına Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, Anadolu'nun vatan, millet ve ümmet sevdalısı gönüllü kuruluşları olarak LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı farkındalık oluşturmak için toplandıklarını belirtti.

Dünyanın başına bela olan sapkın LGBT hareketlerinin uluslararası üst akıl tarafından desteklendiği ortada olduğunu ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Bu sapkın lobinin desteğini almak isteyen birçok şirket, siyasetçi ve aynı şer odaklarının taşeronluğunu üstlenmiş bazı sözde sivil toplum örgütleri bu üst aklın tüm emirlerini yerine getirmektedir. Bazı siyasetçiler bu odaklardan ve lobilerden ekonomik ve siyasi destek almak için iktidara geldiklerinde onların istedikleri tüm yasal düzenlemeleri yapacaklarını vaat etmektedirler. Zaten sosyal medya başta olmak üzere tüm medya üst akıl tarafından sapkın lobinin emrine verilmiş durumdadır."

Gök, Gaziantep Gönüllü Kuruluşları olarak 1000 yıl İslam'ın sancaktarlığını yapan ve yetmiş iki milleti bir arada huzur içinde yaşatan büyük bir medeniyetin varisleri olarak, ailenin ahlak ve maneviyatını, birlik ve beraberliği bozmayı hedefleyen, kökü ister içerde, ister dışarıda olsun, adı ister parti, ister dernek, isterse vakıf olsun, tüm şer odaklarıyla birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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