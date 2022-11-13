Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "yağma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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