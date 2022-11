GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı birinci birleşimi Nizip ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesi İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybederler dualarla anılırken, yaralılara şifa dilendi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ortak kararıyla alınan tepki mesajını okunmasıyla devam eden toplantıda, meclisteki gruplar adına mesajı okuyan AK Parti Grup Sözcüsü Halil Uğur, saldırıyı yapanı, destekleyenleri ve terörün yanında olanları lanetlediklerini söyledi.

Patlamada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, yaralılara ise şifa dilediklerini belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Görüşlerimiz, düşüncelerimiz bakış açılarımız farklı olabilir. Ay-yıldızlı bayrak altında hepimiz hep birlikte el ele vererek her türlü teröre karşı mücadelemizi vereceğiz. Kimse bizim gönül birlikteliğimizi bozamayacak. Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her türlü saldırı; hukuken, siyaseten ve vicdanen terördür, Terörün her türünü meclisimizde bulunan siyasi partiler olarak lanetliyoruz."

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların oylanmasıyla son buldu.

