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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yargı reformuyla ilgili panel düzenlendi.

Daha İyi Yargı Derneği Genel Sekreteri Meral Tuğçe Özbilen, Dünya Gazetesi'nin, "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" kapsamında, Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenelen "İstikrarlı büyüme ve kalkınma için A'dan Z'ye Türk yargı reformu" konulu panelde konuştu.

Türkiye'nin ileri refah düzeyine, hukukun üstünlüğü ve yargı yoluyla ulaşacağına inandıklarını ifade eden Özbilen, "Derneğimizin yargı sistemi için en kritik önerisi, yargılamalarda delillerin tam ve doğru ifşası ve ibrazı önerisidir. Bu öneri 2012 yılında yargıda iyileştirme hareketi olarak yola çıkış sebebimizdir. Bu öneri gerçekleştiği taktirde yıllardır süren davaları 3-4 ayda ve tek celsede bitirmenin de önü açılacaktır." diye konuştu.

Derneğin kitaplar hazırladığını belirten Özbilen, hazırladıkları kitaptaki konuları, Dünya Gazetesi ile birlikte "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" ismini verdikleri toplantı serileriyle iş dünyası ve hukukçulara anlattıklarını söyledi.

Toplantıya Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Baro Başkanı İskender Kahraman, GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen ile iş adamları ve avukatlar katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, "A'dan Z'ye Türk yargı reformu", TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay ise "İstikrarlı büyüme için yapısal reformlar konusunda konuşmacı olarak yer aldı.

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