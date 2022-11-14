Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yeni statü

GAZİANTEP (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bakanlık kararıyla "kamu yararına çalışan dernek" statüsüne kavuştu.



Dernek başkanı Mustafa Bulut, yazılı açıklamasında, ilk günün heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.



Münbit Anadolu topraklarında başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan iyilik hareketlerinin hiçbir ayrım gözetmeden fakirlik ve yoksullukla mücadele ettiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:



"Bu kutlu çaba müstesna bir müjdeyle taçlandı. Yedi Başak ailemizin samimi ve gayretli çalışması resmi olarak da tescillendi. İlgili bakanlıkların oluru ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü almış olmanın haklı gururunu yaşıyor ve bu sevinci siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi omuzlarımızdaki yükün daha da arttığının farkındayız. İşin ciddiyetini kuşandığımız bu kutlu davada gönül dostlarımızın desteğiyle iyilik yolculuğuna devam edeceğiz."



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