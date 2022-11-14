Gaziantep'te yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 kişiyi silahla tehdit ederek, parasını gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce 2 vatandaşın silahla tehdit edilerek, paralarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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