Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı tarihlerde 4 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.İ.O. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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