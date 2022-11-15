Halı sahada unutulan eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar

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GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te bir halı sahaya futbol oynamak için gelenlerin unuttuğu eşyalar, işletmeci tarafından özel odada saklanıyor.

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren halı sahanın işletmecisi Erkan Duygun, karşılaşma sonrası soyunma odalarında unutulan eşyaları toplamaya başladı.

Bir süre sonra özellikle nüfus cüzdanı, kimlik kartı, kredi kartı, kol saati, kulaklık, bileklik, anahtarlık, çanta, ayakkabı, forma, şort, monttan oluşan onlarca eşya toplayan işletmeci Duygun, üzerlerinde isimleri bulunan eşyaları sahiplerine ulaşarak teslim ediyor, diğer eşyaları ise tesiste bulunan özel bir odada muhafaza altında tutuyor.



Belirli bir süre sahipleri tarafından alınmayan bu eşyalar daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Halı saha sorumlusu Erkan Duygun, AA muhabirine, üç futbol sahası ile hizmet verdikleri tesise gelen insanların maçın heyecanı ve maç sonu yorgunluğuyla bazı eşyalarını soyunma odasında unuttuğunu söyledi.



Unutulan malzemelerin birçoğunun sahibine ulaşarak kendilerine teslim edildiğini anlatan Duygun, "En çok kimlik buluyoruz. Sahibine 'Kimliğiniz bizde' dediğimiz de onlar da şaşırıyor. Daha sonra gelip eşyalarını alıyorlar, diğerlerini ise bir odada saklayıp belirli bir süre sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.



Halı sahaya gelen Gürsel Oğuz da yaklaşık 10 yıldır aynı halı sahada futbol oynadığını söyledi.

Karşılaşma sonrası soyunma odasında bazen kişisel eşyalarını unuttuklarını ve halı saha sorumlusunun kendilerine ulaşarak haber verdiğini vurgulayan Oğuz, "Ceketimi, saatimi, eşofmanımı unuttuğum oldu. Bugün geldiğimde ise ayakkabımı evde unutmuştum. Arkadaş da yardımcı oldu 'buradan kullanabilirsin' dedi. Ben de bir tane aldım ve kullanıyorum." diye konuştu.

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