İslahiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hamza G. idaresindeki 27 MG 510 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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