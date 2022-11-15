Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

İnceleme yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddiasıyla 15 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.





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