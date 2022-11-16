Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 30 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği bir tırı uygulama noktasında durdurdu

Tırda dedektör köpek "Maximilon" kullanılarak yapılan aramada, 30 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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