Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Cengiz Topel Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste arama yapan ekipler, 320 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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