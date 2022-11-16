Araban'da yeni caminin temeli atıldı

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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılacak Ahmet Sevim Çelik Cami'nin temeli atıldı.

Kırsal Gelinbuğday Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Ahmet Çelik tarafından yapılacak cami için çalışmalar başladı. 150 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek caminin temeli dualarla atıldı.

İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, hayırsever Ahmet Çelik ve ailesine teşekkür etti.



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