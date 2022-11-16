Yönetmen Cevahir Çokbilir'in yeni filmine uluslararası 20 ödül

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Anadolu hikayelerini kısa filmlerle uluslararası festivallere taşıyan ve "Kar Zamanı" filmiyle Hollywood Yıllık Ödülü'nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir, "Karınca ve İnsan" adlı yeni filmiyle de birçok ülkeden ödülle döndü.

Anadolu coğrafyasının kültür, gelenek ve yaşanmışlıklarını konu edinen ve bu yönde birçok kısa film ile belgesel hazırlayan Çokbilir, uluslararası birçok festivalde aldığı ödüller ve eserlerinin gösteriminin yapılmasıyla dikkati çekiyor.

Çorum'da 10 yıl önce çektiği ve Alevi geleneğindeki zakirin yaşamını kayıt altına alan Çokbilir, bu belgeseliyle Almanya, Fransa ve İtalya'da gösteriminin yapılmasıyla uluslararası festivalde boy gösterdi.

Yaklaşık 3 yıl önce Antalya'da çektiği ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinde annesi Naciye Çokbilir'in yaşadıklarını konu edindiği "Kar Zamanı" filmiyle ise uluslararası festivallere katılan Çokbilir, bu filmiyle Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" dalında birinci oldu ve ardından "Hollywood Yıllık Ödülü'nü" kazandı.



Seyahat giderlerini karşılayamadığı için törene katılamayan ve ödülü kargo ile gelen Çokbilir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle amcası Şahin Çokbilir'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Karınca ve İnsan" filmini çekti.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülkedeki uluslararası festivallerde sahnelenen "Karınca ve İnsan" ile Çokbilir, "En İyi Dram Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Aktör" ve "En İyi İkinci Film" gibi çeşitli ödüllere layık görüldü.

- 40 festivalde finale kaldı

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine, "Karınca ve İnsan" kısa filminin 40 festivalde finalist olarak seçildiğini söyledi.

Filmin savaştan kaçan bir insan ve karıncanın hikayesini anlattığını ifade eden Çokbilir, "Film özünde dünya üzerindeki savaşları sorgulamaktadır. Filmimiz, pandemide çıkmasından dolayı salgının dünyaya yayılması, dünya ve toplumların yaşadığı krizin insan ve doğada ne gibi sonuçları olduğuna dair bir veri veriyordu. Karınca ve İnsan'ın bu anlamda anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çokbilir, Hindistan, ABD, İtalya, İngiltere ve Kanada olmak üzere birçok ülkeden 20 ödül alan filmin festival yolculuğunun devam ettiğini dile getirdi.

Ödüllü birçok kısa filminin temasının özgün olduğunu ve Anadolu'ya ait hikayelerin bulunduğunu belirten Çokbilir, şunları aktardı:

"Anadolu coğrafyasının hikaye anlamında çok zengin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hem farklı kültürleri içerisinde barındırıyor olması hem de tarihine baktığımızda yaşanan olayların toplum üzerinde etkisi var. Benim yaptığım sinema toplumcu gerçekçi olarak tabir ediyorum ve bu beni besliyor. Zenginliğimizi geleceğe daha iyi nasıl taşırız ve ülkemizi dünya sinemasında nasıl daha iyi temsil ederiz gibi derdimiz var."

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