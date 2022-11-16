Yönetmen Cevahir Çokbilir'in yeni filmine uluslararası 20 ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in yeni filmine uluslararası 20 ödül

AA

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in yeni filmine uluslararası 20 ödül

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Anadolu hikayelerini kısa filmlerle uluslararası festivallere taşıyan ve "Kar Zamanı" filmiyle Hollywood Yıllık Ödülü'nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir, "Karınca ve İnsan" adlı yeni filmiyle de birçok ülkeden ödülle döndü.

Anadolu coğrafyasının kültür, gelenek ve yaşanmışlıklarını konu edinen ve bu yönde birçok kısa film ile belgesel hazırlayan Çokbilir, uluslararası birçok festivalde aldığı ödüller ve eserlerinin gösteriminin yapılmasıyla dikkati çekiyor.

Çorum'da 10 yıl önce çektiği ve Alevi geleneğindeki zakirin yaşamını kayıt altına alan Çokbilir, bu belgeseliyle Almanya, Fransa ve İtalya'da gösteriminin yapılmasıyla uluslararası festivalde boy gösterdi.

Yaklaşık 3 yıl önce Antalya'da çektiği ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinde annesi Naciye Çokbilir'in yaşadıklarını konu edindiği "Kar Zamanı" filmiyle ise uluslararası festivallere katılan Çokbilir, bu filmiyle Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" dalında birinci oldu ve ardından "Hollywood Yıllık Ödülü'nü" kazandı.

Seyahat giderlerini karşılayamadığı için törene katılamayan ve ödülü kargo ile gelen Çokbilir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle amcası Şahin Çokbilir'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Karınca ve İnsan" filmini çekti.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülkedeki uluslararası festivallerde sahnelenen "Karınca ve İnsan" ile Çokbilir, "En İyi Dram Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Aktör" ve "En İyi İkinci Film" gibi çeşitli ödüllere layık görüldü.

- 40 festivalde finale kaldı

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine, "Karınca ve İnsan" kısa filminin 40 festivalde finalist olarak seçildiğini söyledi.

Filmin savaştan kaçan bir insan ve karıncanın hikayesini anlattığını ifade eden Çokbilir, "Film özünde dünya üzerindeki savaşları sorgulamaktadır. Filmimiz, pandemide çıkmasından dolayı salgının dünyaya yayılması, dünya ve toplumların yaşadığı krizin insan ve doğada ne gibi sonuçları olduğuna dair bir veri veriyordu. Karınca ve İnsan'ın bu anlamda anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çokbilir, Hindistan, ABD, İtalya, İngiltere ve Kanada olmak üzere birçok ülkeden 20 ödül alan filmin festival yolculuğunun devam ettiğini dile getirdi.

Ödüllü birçok kısa filminin temasının özgün olduğunu ve Anadolu'ya ait hikayelerin bulunduğunu belirten Çokbilir, şunları aktardı:

"Anadolu coğrafyasının hikaye anlamında çok zengin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hem farklı kültürleri içerisinde barındırıyor olması hem de tarihine baktığımızda yaşanan olayların toplum üzerinde etkisi var. Benim yaptığım sinema toplumcu gerçekçi olarak tabir ediyorum ve bu beni besliyor. Zenginliğimizi geleceğe daha iyi nasıl taşırız ve ülkemizi dünya sinemasında nasıl daha iyi temsil ederiz gibi derdimiz var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü
YEREL HABERLER Su borusunu temizlediği çatıdan düşerek öldü
Araban'da yeni caminin temeli atıldı
YEREL HABERLER Araban'da yeni caminin temeli atıldı
(Görüntülü)TIR&#039;DAKİ 30 KİLO UYUŞTURUCUYU &#039;MAXİMİLON&#039; BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIR'DAKİ 30 KİLO UYUŞTURUCUYU ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla ...
TIR'daki 30 kilo uyuşturucuyu 'Maximilon' buldu
YEREL HABERLER TIR'daki 30 kilo uyuşturucuyu 'Maximilon' buldu
(Görüntülü)2 TONLUK SU AYGIRLARINA ÖZEL KIŞ MENÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)2 TONLUK SU AYGIRLARINA ÖZEL KIŞ MENÜSÜ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir tırda 30 kilo 650 gram uyuşturucu ...
2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü
YEREL HABERLER 2 tonluk su aygırlarına özel kış menüsü
(Görüntülü)GAZİANTEP VE ŞANLIURFA?DAKİ ?GİRDAP? OPERASYONUNDA 17 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP VE ŞANLIURFA?DAKİ ?GİRDAP? ...
Gaziantep ve Şanlıurfa´daki `Girdap´ operasyonunda 17 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep ve Şanlıurfa´daki `Girdap´ operasyonunda 17 ...
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ...
İslahiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İslahiye'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
(Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 33,2 KİLO UYUŞTURUCUYU &#039;ONİX&#039; BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 33,2 KİLO ...
Hafif ticari araçtaki 33,2 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu 
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtaki 33,2 kilo uyuşturucuyu 'Onix' ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 kilo 200 gram uyuşturucu ele ...
Halı sahada unutulan eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Halı sahada unutulan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 KİŞİNİN PARASINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 KİŞİNİN PARASINI ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 4 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 4 KİŞİYİ DOLANDIRAN ...
Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ...
Gaziantep'te yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yeni statü
YEREL HABERLER Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yeni statü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.