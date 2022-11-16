Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 882 kilogram kaçak nargile tütünü ile çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 2 depo ve bir araçta yaptığı aramada, 882 kilogram nargile tütünü, 750 paket gümrük kaçağı sigara, 720 nargile esansı, 149 kilogram nargile aroması, paketleme makinesi ve terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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