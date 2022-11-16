Gaziantep'te meslek liselerine kayıt yaptıranlara 4 bin lira nakdi destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesince meslek ve teknik liselerine kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine 4 bin lira nakdi destek sağlanacak.



​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Gül, buradaki konuşmasında, Şehitkamil ilçesinin 1 milyon civarında nüfusunun olduğunu ve Türkiye'nin en büyük OSB'nin yer aldığını belirtti.

İlçeye önemli meslek liseleri yapıldığını ve kampüslerin bulunduğunu aktaran Gül, "Sanayide aranan elemanların temin edilmesi, eskilerin tabiriyle herkesi meslek sahibi yapıp, altın bileziğe sahip olması adına, bunları piyasaya aktarabilmek adına meslek liselerine olan talebin artması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Davut Gül, Şehitkamil Belediyesinin meslek liseleri açısında önemli bir destek sağladığını bildirerek, şunları kaydetti:



"Bu yıl Şehitkamil ilçesinde meslek liselerini tercih eden herkese birinci dönem 2 bin lira, ikinci dönemde ise 2 bin lira olmak üzere 4 bin lira kırtasiye desteği veriyor. Tabii bunu nakit olarak veriyor. Dolayısıyla da bu para yaklaşık 8 bin civarındaki öğrenciye verilen 32 milyon lira doğrudan öğrencinin cebine giren ve onun eğitim ihtiyaçlarına harcanacak bir para. Yapılan çalışmalarla meslek liselerimize olan talep çok çok arttı ve şu anda yüzde 90'lara gelmiş oldu."



Rıdvan Fadıloğlu ise müracaat edenlere nakdi yardımların teslim edileceğine hatırlatarak, "Mesleki faaliyetlerin daha da fazla yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü şehrimiz, üreten bir şehir, ara eleman meselesinde sıkıntı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı.



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