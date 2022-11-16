Gaziantep'te 42 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte alkollü içki ele geçirilmesine ilişkin bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreste arama yapan ekipler, 42 litre sahte alkollü içki ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.









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