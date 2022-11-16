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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın silahla öldürüldü, boşanma aşamasındaki eşi olayın şüphelisi olarak aranıyor.



İddiaya göre, Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde emekli polis M.Y (52), boşanma aşamasındaki eşi Derya Y'nin (38) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.

Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. yanındaki silahla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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