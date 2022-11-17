Gaziantep'te sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.



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