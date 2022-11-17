Gaziantep'te hayırsever aile cami ve anaokulu yaptıracak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında cami ve anaokulu yapımı için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Fuaye Salonu'nda, hayırsever taş ailesi tarafından Oğuzeli ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'ne 4-6 yaş Diyanet Anaokulu ve cami yapımı için protokol düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ailenin daha öncede bir cami yaptırdığını aktararak, "Hayır yapmanın tadını bir kere aldıktan sonra Allah nasip ettikçe ve imkan oldukça hep artarak devam ediyor. Bunun tabi iletişime geçilmesi anlatılması konusunda yerel dinamikler çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise çocukları maddi ve manevi anlamda yetiştirmenin görevleri olduğunu belirtti.

Hayırsever Şıh Mehmet Taş da emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Vali Gül, Taş ailesine teşekkür belgesi verdi.

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