Gaziantep'te yangında dumandan etkilenen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.



Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta 8 Kasım'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Ebrar Ok, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.



Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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