Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hatay'dan Siirt'e yakınlarının düğününe gidenleri taşıyan Umut Kurt (22) idaresindeki 34 DHS 240 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde, iddiaya göre arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 10 yolcu kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Mehmet Nuri Siyahtoprak (53) kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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