Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla vurularak öldürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi ile 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Merveşehir Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde öldürülen Derya Y'nin boşanma aşamasındaki eşi M.Y. tarafından tehdit edildiği, bu nedenle 6 Ocak 2021'de 1 ay süreyle "6284 Sayılı Kanun" kapsamında önleyici tedbir kararı uygulandığı, sonrasında bu tür bir karar bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında biri 2016 yılında 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkartılan eski emniyet mensubu olan M.Y. olmak üzere 2 şüpheli olayın hemen akabinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde Derya Y. (38), dün ikamet ettiği apartmanın önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

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