Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 18 hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 22 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.

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