Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te içerisinde 1 milyon 95 bin lira bulunan para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir vatandaşın içerisinde 1 milyon 95 bin lira bulunan para çantasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, para çantasını çalan şüphelinin kendisini bekleyen motosiklete binmesi, bazı vatandaşların da zanlının arkasından koşması yer alıyor.

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