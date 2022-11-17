Çekya kafilesi Gaziantep'e geldi

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GAZİANTEP (AA) - A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak Çekya, karşılaşmanın yapılacağı Gaziantep'e geldi.

Milli maç heyecanını 21 yıl sonra yaşayacak kente ulaşan kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan güvenlik önlemi altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Her iki ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye ile Çekya, 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

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