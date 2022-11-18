Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen bazı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basın mensupları ile paylaştı.



Görüntülerde, İncilipınar ve Karacaahmet mahallelerinde kavşağa kontrolsüz giren otomobillerin başka araçlarla çarpması, Kamil Ocak Mahallesi'nde ise kırmızı ışıkta geçen otomobile başka bir otomobilin çarpma anı bulunuyor.



Ordu Caddesi'nde yasak olmasına rağmen sola dönmeye çalışan otomobile motosikletin çarpması, Maraşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda da yaya geçidinde duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması görüntülere yansıdı.

Polis, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle gerçekleşen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Her trafik kuralı en az bir hayat kadar değerlidir." ifadesine yer verdi.









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