Gaziantep'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.K. (30) idaresindeki 47 NG 621 plakalı tır ile Hüseyin Ünal'ın (74) kullandığı 27 SB 544 plakalı motosiklet, Değirmencik Mahallesi Beyler mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'e sevk edilen Hüseyin Ünal, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Altınüzüm Mahallesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü H.K. ile beraberindeki L.Ö. yaralandı.

Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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