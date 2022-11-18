Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nissibi Köprüsü'nde incelemede bulundu:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayan Nissibi Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan önemli bir güzergah olduğunu anlattı.

Köprünün vatandaşların hayatını kolaylaştırırken bölge ticareti ve turizmine önemli katkılar yaptığını, yapmaya da devam edeceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Nissibi Köprüsü'yle saatler süren yolculuklar 2015'te sadece dakikaya düştü. Burası açıldığında Türkiye'nin 3. büyük en uzun köprülerinden bir tanesiydi. Ama 2015'ten bu tarafa geçen 7 yıl zarfında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ve bölgesinin ihtiyacı olan teknolojik köprülerle burası, daha farklı köprüler de olduğu için sıradan köprüye dönüştü. Sanat eseri, mühendislik isteyen köprülerin artık Türkiye'nin sıradan projeleri haline dönmesinin gururunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır Türkiye geneline yapılmış olan bu muhteşem eserlerden sadece bir tanesi Nissibi Köprüsü. Çanakkale'de Çanakkale Köprüsü ne ise burada da Nissibi Köprüsü Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa için aynı anlamı ifade ediyor. Nissibi Köprüsü'nün toplam uzunluğu 620 metre. Orta açıklığı 400 metre uzunluğunda, 2015'te hizmete girdi. 2015'te hizmete girmesinden bugüne kadar yaklaşık 5 milyon araç burayı kullandı. Olmasaydı ne olacaktı? 5 milyon araç burada feribotla saatler süren çileli yolculuklar yapacaktı. Sonuçta vatandaşımız zamandan kazandı, güvenli bir yolculuğa kavuşmuş oldu."

- "Buradaki ticaretin hareketliliğini görüyorsunuz"

Yapılan yollar sayesinde bölgenin istihdamı, üretimi, ekonomisi ve ticaretinin gelişme göstermeye başladığını dile getiren Karaismailoğlu, bu eserleri incelemek için bölgeye geldiğini belirtti.

Ülkenin her tarafı gibi buranın da kıymetli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan muhteşem bir güzergah. Buradaki ticaretin hareketliliğini görüyorsunuz. Bu yollar sayesinde bunlar oluyor. Bu yatırımlar sayesinde büyüyen ve güçlenen ülkenin altyapısı bunlar. Bu sanat eserleri yüzyıllar boyunca hem Türkiye'ye hem bölgeye muhteşem katkılar sunacak ve sunmaya devam edecek. Biz de 'Bu muhteşem eserlerin üzerine bölgeye daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz?' diye buradayız. Yarın başka bir bölgede olacağız. Hepsi vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için. Yapacağımız altyapılarla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra köprüyü kullanan araçların sürücüleriyle bir süre sohbet etti.

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