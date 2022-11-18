Gaziantep’te yüksekten düşen kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evinde tadilat yaparken yüksekten düşen kişi yaralandı.

Boğaziçi Mahallesi’nde evinin çatısında tadilat yapmak isteyen Sefa Yavuz (57) bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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