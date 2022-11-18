Gaziantep'te "Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu'da" sergisi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, "Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu'da" sergisi beğeniye sunuldu.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAÜN ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, çeşitli tekniklerle yapılan resim, heykel ve seramikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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