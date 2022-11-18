Araban Kaymakamı Kızılkaya'dan SYDV'ye ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı (SYDV) ziyaret etti.



Kızılkaya, Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürlüğünü ziyaret ederek, buradaki personellerle görüştü. Kızılkaya, SYDV Müdürü Orhan Behçet'ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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