Türkiye-Çekya maçına doğru

GAZİANTEP (AA) - Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, A Milli Futbol Takımı'nı yakından tanıdıklarını belirterek, "Çok güçlü bir takım. Çok yetenekli bireysel oyuncuları var." dedi.

Silhavy, yarın A Milli Futbol Takımı ile Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hazırlık kampındaki ikinci maçlarında A Milli Futbol Takımı ile oynayacaklarını belirten Silhavy, yarın zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti.

Türkiye'de taraftarların oluşturduğu atmosferi bildiklerini dile getiren Silhavy, "Türk Milli Takımını yakından tanıyoruz. Çok güçlü bir takım. Çok yetenekli ve bireysel oyuncuları var. Bu oyuncuları özellikle gününde olduklarında durdurmak ve savunmak çok güç." diye konuştu.

Silhavy, A Milli Futbol Takımı'nın boş alanları iyi değerlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özellikle hücumda çok iyi ayakları var. Bitiriciliği çok yüksek oyuncularına sahip. Kanatlarda alan bulduklarında çok iyi değerlendirebilen bir takım. Savunmada da bireysel hata yapılmadığı müddetçe kolay kolay açık vermiyorlar. Yarın özellikle alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz."





- Çek savunma oyuncusu Coufal: "Maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz"

Çek savunma oyuncusu Vladimir Coufal da yarın Türkiye ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Mükemmel statta, harika bir zeminde, güzel bir atmosferde çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın ki maçta da kesinlikle kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Mili Futbol Takımı'nın kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Coufal, şunları kaydetti:

"Geçmişte de böyleydi bugün de kesinlikle böyle. Biz de buna karşı iyi bir şekilde hazırlandık. Hocalarımız gerekli analizleri yaptı. Rakibimiz çok güçlü ayaklardan oluşmasına rağmen kesinlikle en iyi şekilde hazırlanıp, yarın ki maça kazanmak için çıkacağız."





- Çekya, Türkiye maçına hazır

Çekya Milli Takımı, teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetiminde son antrenmanını maçın oynanacağı Kalyon Stadı'nda yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

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