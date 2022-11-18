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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Çekya maçına doğru

AA

Türkiye-Çekya maçına doğru

GAZİANTEP (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hazırlık maçlarında sadece kendi oyunlarına odaklandıklarını belirterek, "Böylelikle mart ayına en iyi şekilde hazırlanırız." dedi.

Kuntz, yarın Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi milli oyuncu Samet Akaydın ile Kalyon Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takıma farklı kulüplerden farklı seviyelerden oyuncu almasının nedenin Türk kulüplerinin iyi iş çıkarması olduğunu belirten Kuntz, genç oyuncular için dengenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Genç oyuncuların tecrübeli futbolcularla oynamasının daha iyi olabileceğini belirten Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrı bir konu da Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi aslında farklı milli takımda oynama ihtimali olan oyuncuları da takıma kazandırmış olmamız. Bunlar da süreç istiyor. Bunlar için de çalışıyoruz. Uzun vadeli bir yolculuk. Düşüncelerimizi ve planlarımızı biraz daha uzun vadeli yapıyoruz. Bu konu üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışacağız."


- "Kendi oyunumuza odaklandık"

İskoçya ve Çekya'nın kolay rakipler olmadığına dikkati çeken Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İskoçya, Galler'e yakın bir rakip. Onun için öyle bir rakip seçtik. Dünya kupası olduğu için çok fazla esneklik imkanımız yoktu. Çekya da A Ligi'nden B Ligi'ne düşen bir takım. Güçlü bir takım. Rakibe saygısızlık olsun istemiyoruz ama biz aslında kendi oyunumuza odaklandık. Hangi oyuncularla hangi imkanları sahaya yansıtabiliriz. Böylelikle mart ayına en iyi şekilde hazırlanırız. Bunun derdindeyiz. Bunun için çalışıyoruz."


- "Oyuncuların bize verdiği sinyaller bambaşka yöne doğru gidiyor"

Kuntz, Türk futbolcuların duygusal olup olmadığıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Oyunculara, 'yapmış olduğunuz hal ve hareketlerin bir tek size değil takım içinde diğer oyunculara nasıl bir etkisi var' bu soruyu sık sık soruyoruz. Bunun üzerinde oyuncularımızın düşünce sarf etmesi ve bunun bilincine varması bizim için çok önemli. Onların takıma verdiği mesajları anlamalarını önemsiyoruz. Ben şöyle bir ortama alışkındım. Nerede yanlış yapıldığıyla, neyin düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili analiz yapıldığında oyuncularımın benimle direkt benimle iletişime geçmesi. Burada ben de çok açık sözlüyüm. Oyuncuların biraz daha içine kapanık olduğunu, öz eleştiri konusunda belki de tecrübesiz olduklarıyla ilgili Hamit bey ve Kenan hoca bana bilgi vermişti. Bugün İskoçya maçıyla ilgili analiz yaptık. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz."


- "Arda Güler gerçekten beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu profili"

Kuntz, Arda Güler'in antrenmanlarla nasıl olduğu ve korunmaya ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Arda Güler gerçekten beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu profili. Bize çok güzel pozitif yansıdı ve takıma da çok rahat adapte oldu. Takıma pozitif bir havası hem de bu konuda bize sürpriz oldu. Bunlar sahaya yarın nasıl yansır, ne kadar süre alabilir bununla ilgili yarınki duruma bakacağız. Önemli olan bu tarz genç oyuncularda kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli.

Oradaki düzen, hocalarının kullanmış olduğu adaptasyon süreci bunları da göz önünde tutmamız gerekiyor. Böylelikle hem onlara hem de bize yardımcı olabilecek şekilde hareket etmemiz lazım. Çok fazla birden oyuncudan da fazla beklenti olmaması gerekiyor. Koruma konusunda da biraz daha riski azaltıp yavaş yavaş oyuncuyu o profile sokmak benim için daha önemli."

Kuntz, sorulacak sorular öncesi Samet Akaydın'ın yarın ilk 11'de forma giyeceğini bilgisini verdi.

Ayrıca toplantı öncesi Stefan Kuntz, yaslandığı sandalyenin geriye gitmesinden dolayı düşme tehlikesi atlattı. Bu durum, kısa süreli gülüşmelere neden oldu.


- Samet Akaydın: "İlk 11'e beni dahil eden hocama çok teşekkür ederim"

Savunma oyuncusu Samet Akaydın ise Diyarbakır halkının kendilerini çok iyi karşıladıklarını, kendilerinin ise maçı kazanıp onlara armağan ettiklerini söyledi.

Gaziantep'e dün geldiklerini hatırlatan Akaydın, "Gaziantep halkına çok teşekkür ederim. Bizleri çok iyi karşıladılar. Bizlerde yarınki maçı kazanıp onlara armağan etmek istiyoruz." dedi.

Yarınki maçta ilk 11'de sahada olacağını ifade eden Akaydın, şu yorumda bulundu:

"Yarınki maç kadrosuna ilk 11'e beni dahil eden hocama çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Hocamın güveninin boşa çıkarmayacağım. Milli takım çok farklı bir duygu. Burası inanılmaz bir yer. Her Türk futbolcunun hayali milli takımda oynamaktır. Bundan dolayı inanılmaz heyecanlı ve duyguluyum. Milli takım bana çok şey katacağını düşünüyorum. Hocamızdan öğrenecek çok şeyimiz var. Hocamın kendine ait bir sistemi var. Bu kolay bir sistem değil özellikle bu sisteme yabancı olanlara. Ama ben bu sisteme yabancı değilim onun için zorlanacağımı düşünmüyorum. Bunun üstesinden en iyi şekilde gelip bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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