Gaziantep'te "Girdap" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde 15 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.



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